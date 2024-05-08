Золотой мяч Марадоны как лучшему игроку ЧМ-1986 выставят на аукцион

«Золотой мяч», который Диего Марадона получил как лучший игрок чемпионата мира 1986 года, будет выставлен на аукцион. Торги состоятся в Париже в июне, сообщает AP.

В аукционном доме ожидают, что благодаря своей уникальности лот уйдет с молотка за миллионы.

Марадона привел сборную Аргентины к победе на Мундиале в 1986 году, забив на турнире пять мячей, в том числе знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинальном матче со сборной Англии.

Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.