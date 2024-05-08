Чемпионат мира08 мая 2024, 09:17 |
187
0
Золотой мяч Марадоны как лучшему игроку ЧМ-1986 выставят на аукцион
Ожидается, что уникальный лот уйдет за миллионы
08 мая 2024, 09:17 |
187
0
«Золотой мяч», который Диего Марадона получил как лучший игрок чемпионата мира 1986 года, будет выставлен на аукцион. Торги состоятся в Париже в июне, сообщает AP.
В аукционном доме ожидают, что благодаря своей уникальности лот уйдет с молотка за миллионы.
Марадона привел сборную Аргентины к победе на Мундиале в 1986 году, забив на турнире пять мячей, в том числе знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинальном матче со сборной Англии.
Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 мая 2024, 11:58 0
Британец оценил прогресс украинского чемпиона
Хоккей | 07 мая 2024, 12:30 5
Украинская сборная пробилась в Дивизион 1A
Футбол | 08.05.2024, 02:23
Футбол | 07.05.2024, 12:00
Футбол | 08.05.2024, 06:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.05.2024, 20:36 10
06.05.2024, 18:00 18
07.05.2024, 14:16 38
07.05.2024, 12:36
06.05.2024, 23:25 6
07.05.2024, 07:45 6
07.05.2024, 07:21 6
07.05.2024, 06:23 2