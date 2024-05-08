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  4. Золотой мяч Марадоны как лучшему игроку ЧМ-1986 выставят на аукцион
Чемпионат мира
08 мая 2024, 09:17 |
187
0

Золотой мяч Марадоны как лучшему игроку ЧМ-1986 выставят на аукцион

Ожидается, что уникальный лот уйдет за миллионы

08 мая 2024, 09:17 |
187
0
Золотой мяч Марадоны как лучшему игроку ЧМ-1986 выставят на аукцион
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона с Кубком мира

«Золотой мяч», который Диего Марадона получил как лучший игрок чемпионата мира 1986 года, будет выставлен на аукцион. Торги состоятся в Париже в июне, сообщает AP.

В аукционном доме ожидают, что благодаря своей уникальности лот уйдет с молотка за миллионы.

Марадона привел сборную Аргентины к победе на Мундиале в 1986 году, забив на турнире пять мячей, в том числе знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинальном матче со сборной Англии.

Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Диего Марадона и вратарь ФРГ Харальд Шумахер со своими наградами по итогам ЧМ-1986

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Диего Марадона Золотой мяч аукцион
Юрій Вишневський Источник: Associated Press
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