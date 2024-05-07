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  4. Игорь КОГУТ: «Матч против Кривбасса был достаточно качественным»
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 11:07 |
125
0

Игорь КОГУТ: «Матч против Кривбасса был достаточно качественным»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал победу над «Кривбассом»

07 мая 2024, 11:07 |
125
0
Игорь КОГУТ: «Матч против Кривбасса был достаточно качественным»
СК Днепр-1. Игорь Когут

Полузащитник «Днепра-1» Игорь Когут прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 27-го тура УПЛ.

– Как Ваше самочувствие? Полностью ли Вы восстановились после травмы?

– Уже все хорошо, но кондиции еще набираю. С коленом все хорошо, по результатам МРТ, я уже 100% могу играть. Я не участвовал в зимних сборах, поэтому неудивительно, что форма еще не оптимальная, но я делаю все, что могу, помогаю команде как могу, думаю, что в следующих играх будет уже лучше.

– Была ли какая-то дополнительная мотивация у ребят относительно того, что если сегодня не победим, то Максимов будет вынужден покинуть команду?

– Да, была. Конечно, на такой ноте не хотелось завершать наше сотрудничество. Также было принципиально не дать «Кривбассу» получить третье место у нас дома, вернуться в борьбу за третье место.

– Команда получила лишь первую домашнюю победу в 2024 году. С чем Вы это связываете? Почему не удавалось дома побеждать?

– Много факторов на самом деле. Короткая скамейка запасных, эпидемия мышечных травм и немного где-то не везло: пропускали голы на последних минутах, побеждали в 2 мяча и не доводили игру до победного завершения. Поэтому было много факторов, которые не давали нам выиграть.

– Как прокомментируете в целом матч? Насколько он был тяжелый? Было несколько сирен в течение игры, много борьбы в центре поля и мало голевых моментов.

– Типичный матч двух команд, которые не хотят проигрывать. Я считаю, что был довольно такой качественный матч. Может для болельщика он был не очень динамичный, но мы сделали все для того, чтобы выиграть эту игру, чтобы не дать команде оппонента разбежаться, потому что мы знали, что они имеют быструю линию атаки и думаю, что вы справились с этим.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс Игорь Когут
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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