06.05.2024 21:00 – FT 0 : 3
Нидерланды07 мая 2024, 02:40 | Обновлено 07 мая 2024, 03:19
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Чемпионат Нидерландов. Эксельсиор разгромно проиграл НЕК Неймегену
Состоялся поединок 32 тура местного первенства
07 мая 2024, 02:40 | Обновлено 07 мая 2024, 03:19
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Закончился 32-й тур нидерландской Эредивизии. В последнем его матче встречались «Эксельсиор» и НЕК «Неймеген». Победу одержали гости со счетом 3:0.
Напомним, что чемпионом первенства стал ПСВ, который в текущей кампании на данный момент только раз проиграл и еще трижды потерял очки, сыграв вничью.
Чемпионат Нидерландов 32 тур
Эксельсиор – НЕК Неймеген – 0:3
Голы: Шери, 60, 64, Гонсалес, 90
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