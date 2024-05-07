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Чемпионат Нидерландов
Эксельсиор
06.05.2024 21:00 – FT 0 : 3
НЕК Неймеген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
07 мая 2024, 02:40 | Обновлено 07 мая 2024, 03:19
35
0

Чемпионат Нидерландов. Эксельсиор разгромно проиграл НЕК Неймегену

Состоялся поединок 32 тура местного первенства

07 мая 2024, 02:40 | Обновлено 07 мая 2024, 03:19
35
0
Чемпионат Нидерландов. Эксельсиор разгромно проиграл НЕК Неймегену
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился 32-й тур нидерландской Эредивизии. В последнем его матче встречались «Эксельсиор» и НЕК «Неймеген». Победу одержали гости со счетом 3:0.

Напомним, что чемпионом первенства стал ПСВ, который в текущей кампании на данный момент только раз проиграл и еще трижды потерял очки, сыграв вничью.

Чемпионат Нидерландов 32 тур

Эксельсиор – НЕК Неймеген – 0:3

Голы: Шери, 60, 64, Гонсалес, 90

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Эксельсиор НЕК Неймеген чемпионат Нидерландов по футболу
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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