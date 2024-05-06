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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 20:21 |
1698
0

Тренер Миная: «Нет сил разговаривать с игроками. Думают, что уже в Шахтере»

Любенович раскритиковал команду за поражение от Вереса

06 мая 2024, 20:21 |
1698
0
Тренер Миная: «Нет сил разговаривать с игроками. Думают, что уже в Шахтере»
ФК Минай. Желько Любенович

Наставник «Миная» Желько Любенович остался недоволен тем, как команда в матче УПЛ проиграла «Вересу» 1:3 в одном из важнейших поединков за выживание.

«Ничего не сказал в раздевалке. Нет сил с ними разговаривать. Поговорим, когда вернемся домой. Что касается игры, то хорошо начали и забили гол. А потом все – это закончилось. Как и с «Оболонью» было в Киеве. Футболисты все забыли, что мы договаривались, играли в свою игру. Не придерживались ничего, что я требовал. Играли до гола, а потом моей команды не было на поле. Поздравляю «Верес» с победой».

«Причины в каждом, в том числе и во мне, наверное. Возможно, мы не готовы к такому уровню. Может, где-то испугались. Они считают, что уже великие, в «Шахтере» будут играть, в «Динамо». Говорил им – выбить мяч в одном из моментов. Нет. Мы пропускаем второй гол, потом пенальти и все. Пенальти... Может, не хотят «Минай» видеть в УПЛ. Там попал мяч в руку, но игрок не хотел играть. Такое...».

«Шансов мало осталось, еще три тура, два матча на выезде. Будем бороться. Но с такой игрой ничего не добьемся», – сказал Любенович.

Команда занимает последнее место с отставанием от зоны переходных матчей в 4 очка.

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Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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