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  4. ФОТО. Веселый нарушитель. Собака прервала битву за выживание в УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 19:42 | Обновлено 06 мая 2024, 20:00
1417
0

ФОТО. Веселый нарушитель. Собака прервала битву за выживание в УПЛ

Собачку не интересует, что команды сражаются за выживание

06 мая 2024, 19:42 | Обновлено 06 мая 2024, 20:00
1417
0
ФОТО. Веселый нарушитель. Собака прервала битву за выживание в УПЛ
УПЛ

Во втором тайме важного для команд матча УПЛ между «Вересом» и «Минаем» футболистам помешала собака, которая выбежала на поле.

Веселый нарушитель выскочил на газон, однако быстро покинул пределы поля и позволил игрокам дальше выяснять сильнейшего в битве аутсайдеров.

«Верес» выиграл со счетом 3:1. Обе команды сражаются за выживание в элитном дивизионе.

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Верес Ровно Минай Верес - Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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