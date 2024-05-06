ФОТО. Веселый нарушитель. Собака прервала битву за выживание в УПЛ

Во втором тайме важного для команд матча УПЛ между «Вересом» и «Минаем» футболистам помешала собака, которая выбежала на поле.

Веселый нарушитель выскочил на газон, однако быстро покинул пределы поля и позволил игрокам дальше выяснять сильнейшего в битве аутсайдеров.

«Верес» выиграл со счетом 3:1. Обе команды сражаются за выживание в элитном дивизионе.