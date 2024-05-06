Украина. Премьер лига06 мая 2024, 19:42 | Обновлено 06 мая 2024, 20:00
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ФОТО. Веселый нарушитель. Собака прервала битву за выживание в УПЛ
Собачку не интересует, что команды сражаются за выживание
06 мая 2024, 19:42 | Обновлено 06 мая 2024, 20:00
1417
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Во втором тайме важного для команд матча УПЛ между «Вересом» и «Минаем» футболистам помешала собака, которая выбежала на поле.
Веселый нарушитель выскочил на газон, однако быстро покинул пределы поля и позволил игрокам дальше выяснять сильнейшего в битве аутсайдеров.
«Верес» выиграл со счетом 3:1. Обе команды сражаются за выживание в элитном дивизионе.
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