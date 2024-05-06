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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 21:10 | Обновлено 06 мая 2024, 21:46
2964
6

Лидеры Днепра-1 хотят уйти из команды. На них претендуют Полесье и Шахтер

Гуцуляк и Пихаленок ждут свои шансы покинуть команду

06 мая 2024, 21:10 | Обновлено 06 мая 2024, 21:46
2964
6
Лидеры Днепра-1 хотят уйти из команды. На них претендуют Полесье и Шахтер
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

По информации журналиста Игоря Цыганыка, лидеры «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок намерены уйти после завершения сезона. Хавбеки сборной Украины ждут предложений, чтобы летом сменить команду.

Сообщается, что на Гуцуляка претендует «Полесье», а Пихаленка может вернуть «Шахтер». На Александра пока нет кандидатов из топ-чемпионатов, «Жирона», о чем говорилось ранее, уже не претендует на центрального полузащитника.

Журналист сообщил, что у клуба есть долги перед игроками.

Контракты Гуцуляка и Пихаленка завершаются летом 2025 года.

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Днепр-1 Алексей Гуцуляк Александр Пихаленок чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 6
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Footbulka
Я би порадив цим двом футболістам нікуди не рипатися, 'краще синиця в руках, ніж журавль у небі"
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+1
Footbulka
Нехай беруть з Динамо чи Руха, або Металіст (це я до Дніпра1маю наувазі)
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+1
Footbulka
Дніпру1 треба брати молодих Ю19, як то роблять провідні клуби Європи, зараз нікому не потрібні "збиті льотчики та невдахи" 
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+1
BekXan
Максимов  зробив  заяву що покине клуб якщо не виграють.Виграли а тепер не знає що робити бо немає гравців і фінпроблеми щей ті що є хочуть покинути команду,
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+1
AK.228
Дайте два
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-2
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