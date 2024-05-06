Лидеры Днепра-1 хотят уйти из команды. На них претендуют Полесье и Шахтер

По информации журналиста Игоря Цыганыка, лидеры «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок намерены уйти после завершения сезона. Хавбеки сборной Украины ждут предложений, чтобы летом сменить команду.

Сообщается, что на Гуцуляка претендует «Полесье», а Пихаленка может вернуть «Шахтер». На Александра пока нет кандидатов из топ-чемпионатов, «Жирона», о чем говорилось ранее, уже не претендует на центрального полузащитника.

Журналист сообщил, что у клуба есть долги перед игроками.

Контракты Гуцуляка и Пихаленка завершаются летом 2025 года.