Лидеры Днепра-1 хотят уйти из команды. На них претендуют Полесье и Шахтер
Гуцуляк и Пихаленок ждут свои шансы покинуть команду
По информации журналиста Игоря Цыганыка, лидеры «Днепра-1» Алексей Гуцуляк и Александр Пихаленок намерены уйти после завершения сезона. Хавбеки сборной Украины ждут предложений, чтобы летом сменить команду.
Сообщается, что на Гуцуляка претендует «Полесье», а Пихаленка может вернуть «Шахтер». На Александра пока нет кандидатов из топ-чемпионатов, «Жирона», о чем говорилось ранее, уже не претендует на центрального полузащитника.
Журналист сообщил, что у клуба есть долги перед игроками.
Контракты Гуцуляка и Пихаленка завершаются летом 2025 года.
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