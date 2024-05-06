Директор Днепра-1: Мы провалили второй круг. Была задача бороться с Динамо

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман считает, что команда неудачно провела вторую часть сезона, хотя была задача финишировать в топ-3 УПЛ.

«Прямо говоря, второй круг команда провалила. Можно сказать, что из-за травм, из-за недостаточного количества игроков. Все эти голы, пропущенные на последних минутах, много ничейных результатов, когда нужно было брать три очка. И не проигрывать дома «Руху» и «Динамо».

«Думаю, что даже игроки не понимают, как мы потеряли столько очков. Очков 9-10 потеряли точно. Судьба тренера? Мы после сезона сядем с Юрием Максимовым и все обсудим».

«Никого не подписали зимой? У нас есть бюджет. Не могли позволить себе подписать игроков тех, которых хотели. И не ожидали, что уйдут бразильцы, уйдет Кравец. Мы с Андреем Русолом рассчитывали на третье место, может, что дадим бой «Динамо» в борьбе за второе место. Об этом мечтали», — сказал Фридман.

Сейчас команда идет четвертой с отставанием от «Кривбасса» в шесть очков.