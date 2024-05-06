Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «УПЛ входит в топ-10 европейских лиг»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 15:05 |
420
2

Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «УПЛ входит в топ-10 европейских лиг»

Нападающий «Верес» поделился впечатлениями об Украине

06 мая 2024, 15:05 |
420
2
Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «УПЛ входит в топ-10 европейских лиг»
НК Верес. Марко Мрвальевич

Нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвалевич поделился впечатлениями об Украине и местном чемпионате.

– Какие твои первые впечатления об Украине?

– Украина – это замечательная страна, я уже успел побывать в некоторых городах, где мы играли выездные матчи. Стоит сказать, что с удовольствием познакомился бы с ними более подробно при первой же возможности.

– А что скажешь по чемпионату?

– Украинский чемпионат входит в топ-10 европейских лиг, как по мне. Относительно чемпионата, то скажу, что я приятно удивлен уровнем. Стадионы замечательные, соперники действительно непростые. Вообще, в Украине играют в более силовой футбол, основа которого – высокая физическая готовность. Это то, что бросилось в глаза.

По теме:
ВИДЕО. 18-летний Гаджиев вывел Днепр-1 вперед в матче с Кривбассом
Егор НАЗАРИНА: «Шахтер сейчас не хуже Байера»
Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса
Марко Мрвальевич Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
Футбол | 06 мая 2024, 07:25 13
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в матче-разгроме Вест Хэма

«Челси» добился крупной победы над «молотобойцами»

Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Футбол | 05 мая 2024, 22:52 0
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро
Обнародован рейтинг легендарных футболистов, никогда не игравших на Евро

Портал Fourfourtwo выпустил интересный рейтинг

ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»
Бокс | 06.05.2024, 13:20
ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»
ШЕЛЕСТЮК: «Ломаченко промыли мозги, ему нужно учить историю Украины»
В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика
Футбол | 06.05.2024, 15:04
В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика
В Италии объяснили, почему Наполи хочет подписать Довбика
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Футбол | 05.05.2024, 20:11
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Челси – Вест Хэм – 5:0. Мудрик и Ко поиздевались над соперником. Видеообзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
З якого дубу він впав? Рівень чемпіанатів оцінює Таблиця коєфіцієнтів УЄФА.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
05.05.2024, 08:55 3
Хоккей
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
04.05.2024, 16:38 3
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем