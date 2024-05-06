Марко МРВАЛЬЕВИЧ: «УПЛ входит в топ-10 европейских лиг»

Нападающий ровенского «Вереса» Марко Мрвалевич поделился впечатлениями об Украине и местном чемпионате.

– Какие твои первые впечатления об Украине?

– Украина – это замечательная страна, я уже успел побывать в некоторых городах, где мы играли выездные матчи. Стоит сказать, что с удовольствием познакомился бы с ними более подробно при первой же возможности.

– А что скажешь по чемпионату?

– Украинский чемпионат входит в топ-10 европейских лиг, как по мне. Относительно чемпионата, то скажу, что я приятно удивлен уровнем. Стадионы замечательные, соперники действительно непростые. Вообще, в Украине играют в более силовой футбол, основа которого – высокая физическая готовность. Это то, что бросилось в глаза.