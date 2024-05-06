ФОТО. Бавария презентовала форму на следующий сезон

Мюнхенская «Бавария» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала домашний комплект формы на следующий сезон. В нынешнем сезоне «Бавария» немного отошла от традиций, и на домашней форме белый цвет превалирует над красным.

В сезоне 2024/2025 домашний комплект формы «Баварии» снова будет традиционным, красным. Более того, в новой домашней форме белого цвета нет вообще: