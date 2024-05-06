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  4. ФОТО. Бавария презентовала форму на следующий сезон
Германия
06 мая 2024, 14:45 |
189
0

ФОТО. Бавария презентовала форму на следующий сезон

Мюнхенцы возвращаются к привычному красному цвету

06 мая 2024, 14:45 |
189
0
ФОТО. Бавария презентовала форму на следующий сезон
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала домашний комплект формы на следующий сезон. В нынешнем сезоне «Бавария» немного отошла от традиций, и на домашней форме белый цвет превалирует над красным.

В сезоне 2024/2025 домашний комплект формы «Баварии» снова будет традиционным, красным. Более того, в новой домашней форме белого цвета нет вообще:

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Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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