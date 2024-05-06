В сборную Уругвая вызвали футболиста-аматора

20 июня стартует Копа Америка 2024, перед стартом турнира сборная Уругвая проведет подготовительный сбор. Однако часть футболистов команды не смогут принять в нем участие из-за необходимости выступать за свои клубы в южноамериканских клубных турнирах – Копа Либертадорес и Копа Судамерикана.

В связи с этим главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса вызвал на сбор экспериментальный состав. В него неожиданно попал даже один футболист-аматор.

Речь идет о 24-летнем форварде Вальтере Домингесе, который выступает за любительский клуб «Хувентуд де Сорино». Он забил 57 голов в 39 матчах в местных аматорских соревнованиях.

В рамках подготовки к Копа Америка Уругвай во время сбора проведет ряд товарищеских матчей, первый из них – 31 мая против Коста-Рики. Домингес может дебютировать за сборную в этом поединке.