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  4. Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 14:21 |
757
0

Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса

Нападающий «Днепра-1» заболел

06 мая 2024, 14:21 |
757
0
Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

В понедельник, 6 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В заявку днепрян на этот поединок не попал основной футболист Алексей Гуцуляк. По информации «Камон, Плей!» причиной отсутствия 26-летнего игрока сборной Украины является болезнь.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Алексей Гуцуляк провел на поле 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

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Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Алексей Гуцуляк болезнь чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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