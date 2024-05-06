Стало известно, почему Гуцуляк не попал в заявку на матч против Кривбасса

В понедельник, 6 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

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В заявку днепрян на этот поединок не попал основной футболист Алексей Гуцуляк. По информации «Камон, Плей!» причиной отсутствия 26-летнего игрока сборной Украины является болезнь.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Алексей Гуцуляк провел на поле 23 матча, отметившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.