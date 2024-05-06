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  4. Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 13:14 |
2802
0

Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.

Начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги

06 мая 2024, 13:14 |
2802
0
Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
СК Днепр-1. Юрий Максимов

В понедельник, 6 мая, должен состояться матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области старт игры отложили на 13:35.

Как бы ни закончился матч, турнирное положение команд не изменится. «Кривбасс» по итогам тура не упадет ниже и не поднимется выше третьего места, а «Днепр-1» в любом случае останется четвертым.

Интересно, что в случае ничьей или поражения «Днепра-1» их главный тренер Юрий Максимов собирается подать в отставку.

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Дмитро Вербинський Источник: СК Днепр-1
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