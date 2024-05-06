Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.
Начало поединка было отложено из-за воздушной тревоги
В понедельник, 6 мая, должен состояться матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».
Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области старт игры отложили на 13:35.
Как бы ни закончился матч, турнирное положение команд не изменится. «Кривбасс» по итогам тура не упадет ниже и не поднимется выше третьего места, а «Днепр-1» в любом случае останется четвертым.
Интересно, что в случае ничьей или поражения «Днепра-1» их главный тренер Юрий Максимов собирается подать в отставку.
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