Стало известно, когда начнется матч Днепр-1 – Кривбасс.

В понедельник, 6 мая, должен состояться матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги между «Днепром-1» и «Кривбассом».

Начало поединка было запланировано в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области старт игры отложили на 13:35.

Как бы ни закончился матч, турнирное положение команд не изменится. «Кривбасс» по итогам тура не упадет ниже и не поднимется выше третьего места, а «Днепр-1» в любом случае останется четвертым.

Интересно, что в случае ничьей или поражения «Днепра-1» их главный тренер Юрий Максимов собирается подать в отставку.