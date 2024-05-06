Андрей БОРЯЧУК: «Будем разговаривать с руководством о премиальных»

Нападающий харьковского «Металлиста 1925» Андрей Борячук прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» (3:2) в матче 27-го тура УПЛ.

– Андрей, с победой! Наконец-то ваша безвыигрышная серия из 14 матчей завершилась.

– Слава Богу, наконец-то мы переломили эту полосу неудач. Сначала у нас много поражений было, потом часто мы играли вничью. Теперь наконец-то победили. Теперь все выдохнут. Вероятно, теперь мы как-то иначе будем готовиться к предстоящим матчам. Это была действительно важная победа для нас.

– Ваш соперник бился из последних сил в этом поединке, хотя эта игра не имела такого значения для них, как для вашей команды?

– Полтавчане хорошо играли. Не думаю, что они помнили предстоящий финал Кубка Украины, который пройдет через 10 дней. С нами они выставили основной состав. Успех был на нашей стороне сегодня.

– Андрей, с трибуны было видно, что ты провел не лучший поединок, где-то допускал ошибки в завершающей стадии атак. Согласишься с этим?

– Да. Мог бы лучше сыграть. Когда выигрывает команда, появляется уверенность. Все ошибаются. Проведу работу над ошибками. И все же, моментами, играл неплохо.

– В каком компоненте игры «Металлист 1925» превзошел «Ворсклу»?

– В реализации голевых моментов мы преуспели больше. Почти все, что создали, мы забили.

– Сегодня свои первые голы в сезоне забили Никита Безуглый и Артем Габелок.

– Им пора забивать. Нас и Максим Имереков, центральный защитник, тянет. Не только форварды должны забивать голы. Хорошо, что многие ребята у нас могут забивать.

– В раздевалку после игры заходили руководители вашего клуба. О чем был разговор?

– Нас поздравили с победой. В воскресенье – выходной у нас. Будем разговаривать и о премиальных, впервые в 2024 году.

– «Ворскла» вскоре сыграет с донецким «Шахтером» в финале Кубка Украины. Полтавчане имеют шансы получить Кубок нашей страны?

– Да. Все будет зависеть от того, как будет играть «Ворскла». Все мы знаем, как играет «Шахтер» – первым номером. «Горняки» всегда контролируют мяч и соперник делает колоссальную беговую работу. Игрокам полтавской «Ворсклы» нужно быть в хорошей форме, физической, прежде всего. Будут ли подопечные Сергея Долганского прессинговать или нет – от этого многое будет зависеть.

Я напомню, что в первом круге «Ворскла» обыграла «Шахтер» на «Арене-Львов». А в поединке второго круга горняки минимально одолели полтавчан, не создав много моментов у ворот Исенко. Часто игры в нашем чемпионате происходят до забитого мяча.

– В понедельник в Ровно сыграют «Верес» и «Минай». Какой результат вас устроит в этой игре?

– Даже не знаю. Мы должны о своей игре думать прежде всего.