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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 11:53 | Обновлено 06 мая 2024, 11:57
651
0

Днепр-1 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 27-го тура УПЛ начнется в 13:00

06 мая 2024, 11:53 | Обновлено 06 мая 2024, 11:57
651
0
Днепр-1 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Днепр-арена

Сегодня, 6 мая, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Юрия Вернидуба на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев, Гаджиев, Кивинда.

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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