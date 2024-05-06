Днепр-1 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 6 мая, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Юрия Вернидуба на матч:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев, Гаджиев, Кивинда.

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.