Днепр-1 – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Матч 27-го тура УПЛ начнется в 13:00
Сегодня, 6 мая, «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-арена» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Максимова и Юрия Вернидуба на матч:
«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Пасич, Сваток, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Очеретько, Леднев, Гаджиев, Кивинда.
«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецков, Дибанго, Хомченовский, Бизимана, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.
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