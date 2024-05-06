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  4. «Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 11:21 |
472
0

«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова

Бывший главный тренер сборной Украины не считает поступок коуча разумным

06 мая 2024, 11:21 |
472
0
«Глупое заявление». Сабо прокомментировал возможную отставку Максимова
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможную отставку коуча «Днепра-1» Юрия Максимова в случае непобеды над «Кривбассом», о чем заявил сам Максимов.

– Ваш прогноз на матч «Днепр-1» – «Кривбасс»?

– «Днепру-1» будет тяжело. У Максимова очень много травмированных, некого ставить. Плюс команду покинули все легионеры. Но, учитывая, что это дерби, поставлю на ничью – 1:1. Возможно, Максимову даже придется играть вторым номером на контратаках, хотя это не свойственный для него футбол. Пока что у Юры более слабая команда, чем у «Кривбасса».

– Максимов заявил, что подаст в отставку, если «Днепр-1» не выиграет у «Кривбасса».

– Это было глупое заявление с его стороны. Я сам делал такие ошибки, но только после игры, а не до матча. Его слова будут давить на психологию футболистов. Они махнут рукой: «Да какая нам разница тогда, какое место займем, четвертое или шестое?», и все.

– Как думаете, Максимов действительно уйдет в отставку, если «Днепр-1» не победит «Кривбасс»?

– Раз он такое сказал, то, конечно, уйдет. С этой командой он ничего не построит, а новых игроков ему вряд ли летом купят, учитывая финансовые проблемы «Днепра-1». Хотя сегодня трудно найти усиление. Все разъехались, никого нет!

– Какое место займут «Днепр-1» и «Кривбасс» по итогам чемпионата?

– «Кривбасс» однозначно будет третьим. «Днепр-1» его не догонит, девять очков разницы – это много. Тем более, у Максимова нет состава, который может выйти и выиграть четыре игры подряд. Но, думаю, «Днепр-1» удержит за собой четвертое место. «Полесье» развалилось, как команда, после ухода Калитвинцева. Только «Рух» может вклиниться в борьбу, у них симпатичная команда.

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени.

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Йожеф Сабо Юрий Максимов отставка чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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