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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 11:06 | Обновлено 06 мая 2024, 11:07
386
0

КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»

Бывший футболист «Карпат» поделился мнениями относительно предателя Украины

06 мая 2024, 11:06 | Обновлено 06 мая 2024, 11:07
386
0
КОПОЛОВЕЦ: «Тимощука для нас уже нет. О таких людях нужно забывать»
bigmir.net. Анатолий Тимощук

Бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец поделился мыслями относительно предателя Украины Анатолия Тимощука:

«Тимощук мог показать какую-то свою позицию. Я не говорю о звездах, это продажные люди. Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...

Я пытался понять, почему он так делает. Понятно, что там семья, бизнес. Но предать своих людей – для меня это не стоит денег. Он мог найти механизм, чтобы уехать оттуда куда-то в Европу. Что-то продать. Потому что это твой народ – твои родные и близкие все здесь.

Я думаю, что этих людей для нас уже нет. О них надо забывать, таких много, к сожалению. Это так, но нам надо двигаться дальше.

Проработали ли Тимощука спецслужбы? Думаю, да. Посмотрите, в какой он команде работал столько лет. В «зените». Конечно, с ним работали, 100%. Но мы же не знаем всех нюансов, может он не имел шанса оттуда уехать. Хотя, может, он уже и мозгами ихний, мы же не знаем».

Ранее Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко прокомментировал дело Анатолия Тимощука.

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Михаил Кополовец Анатолий Тимощук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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