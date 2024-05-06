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  4. Александр ПОЗДЕЕВ: «Неприятно проигрывать. Особенно так»
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 10:48 |
275
0

Александр ПОЗДЕЕВ: «Неприятно проигрывать. Особенно так»

Главный тренер «Колоса» прокомментировал поражение от «Динамо»

06 мая 2024, 10:48 |
275
0
Александр ПОЗДЕЕВ: «Неприятно проигрывать. Особенно так»
ФК Колос. Александр Поздеев

Главный тренер ковалевского «Колоса» Александр Поздеев прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:5) в матче 27-го тура УПЛ.

– У нас был очень сильный соперник. Мы провели хороший первый тайм. Но нас банально оставили физические силы. Не сумели перестроиться, потому что продолжали играть в высоком блоке. Начали физически не успевать нигде. Ни в середине поля, ни в обороне. Получилось так, как получилось.

– Что произошло во втором тайме?

– Когда ты хорошо готов физически, то дольше сохраняешь концентрацию, позже устаешь эмоционально, голова лучше работает. На поле больше движения. Ребята очень старались, но физически мы не готовы к такому темпу. Где-то надо быстрее передвигаться, быстрее реагировать на потерю мяча, чтобы не дать разогнать атаку на наши ворота. Мы имели вариант сыграть в низком блоке и попробовать как-то отбиться, но мы решили рискнуть. Да, счет неприятный. Неприятно проигрывать. Особенно так. После первого тайма было трудно представить, что счет будет 0:5. Это все потеря концентрации и физическое состояние. Трудно сказать, когда именно у нас закончились силы. Первый гол мы пропустили после рикошета, а потом все посыпалось.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка Александр Поздеев пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Колос Ковалевка
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