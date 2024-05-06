Джихад БИЗИМАНА: «Матч против Днепра-1 является особенным для нас»

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Днепра-1».

– Какое настроение у команды после уверенной победы над «Металлистом 1925»?

– Победа над «Металлистом» принесла команде хорошее настроение. Однако впереди у нас еще четыре последних матча, которые мы должны провести очень хорошо. Необходимо забыть о предыдущем матче и сфокусироваться на предстоящих встречах.

– Впереди – дерби против «Днепра-1». Является ли принципиальным для тебя этот поединок?

– Конечно, каждая игра важна. Да, это дерби, особая игра для нас, такие матчи всегда волнующие. Поэтому уже скоро мы отправимся в Днепр и сделаем все возможное, чтобы победить.

– Неудачная серия днепрян говорит о чем-то?

– Я так не думаю. Когда речь идет о дерби, то ты не думаешь о предыдущих неудачных матчах. Дерби – это всегда сложная игра для обеих команд. Поэтому мы не должны обращать внимание на предыдущие матчи днепрян. Наша задача – поехать, выложиться на сто процентов и идти к победе.

– Какие сильные стороны можешь выделить у «Днепра-1»?

– Понимаю, что это достойная команда, там есть сильные игроки, но я не так много знаю о них. Сейчас все эти дни мы анализируем и разбираем соперника. Уже после его изучения мы будем знать о «Днепре-1» больше игровых деталей.

– Можно ли этот матч назвать ключевым в битве за бронзу чемпионата?

– Я считаю, это всем понятно: если мы выиграем этот матч, то будем более уверены в борьбе за бронзу. Да, это одна из решающих битв. Но сейчас каждая игра важна. Мы сделаем все, что можно, чтобы после 30 тура у «Кривбасса» был достойный результат в таблице.

Матч «Днепр-1» – «Кривбасс» состоится 6 мая в 13:00 по киевскому времени.