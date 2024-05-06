В Кривбассе не скрывают планы и цели на предстоящий матч с Днепром-1

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский рассказал о настрое команды на предстоящий матч с «Днепром-1» в 27-м туре УПЛ, который состоится в понедельник, 6 мая.

«Для «Кривбасса» каждый поединок в УПЛ является принципиальным. Мы движемся к своей цели, хотим побеждать в каждом матче. Поэтому не делим соперников на принципиальных или непринципиальных. Надо набирать три очка против любого оппонента.

Все мы немного смотрим в таблицу (улыбается), поэтому для нас этот матч – очень важен. Будем играть только на победу. У соперника неплохая команда, поэтому игра обещает быть очень интересной», – рассказал Хомченовский.

В таблице Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» занимает 3-е место, имея в активе 54 очка после 26 матчей. У «Днепра-1» имеется 45 пунктов и 4-я позиция.