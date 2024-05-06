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Англия
06 мая 2024, 08:51 | Обновлено 06 мая 2024, 08:54
560
0

Манчестер Юнайтед лишился до конца сезона основного центрбека

Из строя выбыл Гарри Магуайр

06 мая 2024, 08:51 | Обновлено 06 мая 2024, 08:54
560
0
Манчестер Юнайтед лишился до конца сезона основного центрбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Английский «Манчестер Юнайтед» уведомил о травме у Гарри Магуайра.

Сообщается, что защитник попал в клубный лазарет минимум на 3 недели. Таким образом, Магуайр в оставшихся матчах нынешнего сезона не сыграет.

В текущем сезоне Гарри Магуайрпровел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча в чемпионате Англии, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

6 мая «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу травма
Юрій Остроумов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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