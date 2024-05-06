Англия06 мая 2024, 08:51 | Обновлено 06 мая 2024, 08:54
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Манчестер Юнайтед лишился до конца сезона основного центрбека
Из строя выбыл Гарри Магуайр
06 мая 2024, 08:51 | Обновлено 06 мая 2024, 08:54
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Английский «Манчестер Юнайтед» уведомил о травме у Гарри Магуайра.
Сообщается, что защитник попал в клубный лазарет минимум на 3 недели. Таким образом, Магуайр в оставшихся матчах нынешнего сезона не сыграет.
В текущем сезоне Гарри Магуайрпровел за «Манчестер Юнайтед» 22 матча в чемпионате Англии, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
6 мая «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
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