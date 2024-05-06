Руслан РОТАНЬ: «Мы хотели победить, но нужно принять этот результат»

В 27-м УПЛ «Александрия» разошлась миром с львовским «Рухом» (2:2). Руслан Ротань поделился эмоциями от матча с претендентом на еврокубки.

«Начнем с того, что футбол понравился болельщикам, мы играем для них. Мне понравилось, как выглядела команда, хотели победить – это главное.

Ошибки? Это все исправляется, поэтому это нужно пройти. Заслуживали большего, но нужно принять этот результат.

Первый тайм был полностью за нами и второй тайм был неплохой, но концовка в физическом плане нам не далась. Мы понимали, что «Рух» молодая команда, выносливая, физически готова. Они создали опасные моменты.

Второй пропущенный гол был нелогичен, тактическая ошибка и плюс рикошет. Нужно принять результат. Я считаю, наши ребята заслуживали победы, но чего-то не хватило. С такой игрой мы будем взрослеть. Не сомневаюсь, что станем сильнее.

Смирный потянул мышцу, думаю, он выпал на 3 недели минимум. Ждем возвращения Кампоса. Конец сезона всегда тяжелый. Мы должны обеспечить место в Премьер-лиге и должны быть мотивированы. Игра есть и придет результат, количество перейдет в качество. Это вопрос времени и нужно набраться терпения. Главное быть мотивированым и верить в это. Уверен, мы станем сильнее. Оставшиеся матчи мы должны провести на высоком уровне», – сказал Ротань.