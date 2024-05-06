В понедельник, 6 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало матча в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.