Украина. Премьер лига06 мая 2024, 00:46 | Обновлено 06 мая 2024, 01:03
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Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 мая в 13:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги
06 мая 2024, 00:46 | Обновлено 06 мая 2024, 01:03
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В понедельник, 6 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».
Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало матча в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале 2+2 и YouTube-канал Football Hub.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.
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