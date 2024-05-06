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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.05.2024 13:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 00:46 | Обновлено 06 мая 2024, 01:03
17
0

Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 мая в 13:00 поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги

06 мая 2024, 00:46 | Обновлено 06 мая 2024, 01:03
17
0
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 6 мая, состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало матча в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Кривбасс» за которой следите в украинской версии сайта.

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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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