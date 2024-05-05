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  4. В УПЛ поздравили луганскую Зарю со 101 годом от даты основания
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 22:37 | Обновлено 05 мая 2024, 22:42
92
0

В УПЛ поздравили луганскую Зарю со 101 годом от даты основания

Заря 4 раза была бронзовым медалистом УПЛ и дважды играла в финала Кубка

05 мая 2024, 22:37 | Обновлено 05 мая 2024, 22:42
92
0
В УПЛ поздравили луганскую Зарю со 101 годом от даты основания
УПЛ. Лого ФК Заря

Футбольному клубу Заря Луганск 5 мая исполнился 101 год со дня основания.

В УПЛ поздравили команду с этой датой:

«Без этого клуба невозможно представить украинский футбол последних десятилетий. С момента возвращения в высший дивизион украинского футбола, в 2006 году, луганский клуб больше не понижался в классе.

Только за последние годы в активе Зари – четыре бронзовых награды чемпионатов Украины: 2016/17, 2019/20, 2020/21 и 2022/2023. Также команда играла в финале Кубка Украины в сезонах 2015/2016 и 2020/21.

Поздравляем всех болельщиков Зори с новым годом жизни вашей любимой команды. Желаем как можно больше ярких побед, красивых и зрелищных матчей и успехов во всех областях жизнедеятельности клуба!»

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Заря Луганск день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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