В УПЛ поздравили луганскую Зарю со 101 годом от даты основания
Заря 4 раза была бронзовым медалистом УПЛ и дважды играла в финала Кубка
Футбольному клубу Заря Луганск 5 мая исполнился 101 год со дня основания.
В УПЛ поздравили команду с этой датой:
«Без этого клуба невозможно представить украинский футбол последних десятилетий. С момента возвращения в высший дивизион украинского футбола, в 2006 году, луганский клуб больше не понижался в классе.
Только за последние годы в активе Зари – четыре бронзовых награды чемпионатов Украины: 2016/17, 2019/20, 2020/21 и 2022/2023. Также команда играла в финале Кубка Украины в сезонах 2015/2016 и 2020/21.
Поздравляем всех болельщиков Зори с новым годом жизни вашей любимой команды. Желаем как можно больше ярких побед, красивых и зрелищных матчей и успехов во всех областях жизнедеятельности клуба!»
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