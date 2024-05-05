Буяльский догнал Милевского по числу голов за Динамо в УПЛ
Буяльский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины
В матче с «Колосом» (5:0) Виталий Буяльский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины. 57 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 32 автографа Виталий поставил соперникам дома и 28 – в гостях. В УПЛ Буяльский поражал ворота 24-х клубов.
При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. К слову, по числу голов за «Динамо» Виталий сравнялся с Артемом Милевским и делит с ним теперь 8-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2013
|
Говерла
|
Арсенал
|
24' (2:0)
|
2:0 (д)
|
10-й
|
17.09.2017
|
Динамо
|
Олимпик
|
45+1' (2:1)
|
2:1 (г)
|
20-й
|
07.03.2020
|
Динамо
|
Александрия
|
60' (2:0)
|
3:1 (г)
|
30-й
|
08.08.2021
|
Динамо
|
Заря
|
80' (2:0)
|
2:1 (г)
|
40-й
|
11.09.2022
|
Динамо
|
Львов
|
32' (1:0)
|
1:0 (д)
|
50-й
|
13.05.2023
|
Динамо
|
Черноморец
|
55' (2:2)
|
2:3 (д)
|
60-й
|
05.05.2024
|
Динамо
|
Колос
|
52' (3:0)
|
5:0 (д)
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