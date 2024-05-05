Буяльский догнал Милевского по числу голов за Динамо в УПЛ

В матче с «Колосом» (5:0) Виталий Буяльский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины. 57 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 32 автографа Виталий поставил соперникам дома и 28 – в гостях. В УПЛ Буяльский поражал ворота 24-х клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. К слову, по числу голов за «Динамо» Виталий сравнялся с Артемом Милевским и делит с ним теперь 8-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины