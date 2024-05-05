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  4. Буяльский догнал Милевского по числу голов за Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 22:28 | Обновлено 05 мая 2024, 22:59
507
0

Буяльский догнал Милевского по числу голов за Динамо в УПЛ

Буяльский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины

05 мая 2024, 22:28 | Обновлено 05 мая 2024, 22:59
507
0
Буяльский догнал Милевского по числу голов за Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Виталий Буяльский (справа)

В матче с «Колосом» (5:0) Виталий Буяльский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины. 57 раз он отличился в рядах «Динамо» и 3 – в составе «Говерлы». 32 автографа Виталий поставил соперникам дома и 28 – в гостях. В УПЛ Буяльский поражал ворота 24-х клубов.

При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Александрии», «Зари» – по 6, «Львова» – 5 и «Черноморца» – 4. К слову, по числу голов за «Динамо» Виталий сравнялся с Артемом Милевским и делит с ним теперь 8-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Виталия Буяльского в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

21.09.2013

Говерла

Арсенал

24' (2:0)

2:0 (д)

10-й

17.09.2017

Динамо

Олимпик

45+1' (2:1)

2:1 (г)

20-й

07.03.2020

Динамо

Александрия

60' (2:0)

3:1 (г)

30-й

08.08.2021

Динамо

Заря

80' (2:0)

2:1 (г)

40-й

11.09.2022

Динамо

Львов

32' (1:0)

1:0 (д)

50-й

13.05.2023

Динамо

Черноморец

55' (2:2)

2:3 (д)

60-й

05.05.2024

Динамо

Колос

52' (3:0)

5:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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