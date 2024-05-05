Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины
Горняки 19-й раз выиграли у «Черноморца» с крупным счетом
«Шахтер» одержал 19-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки побили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей».
12 раз дончане выигрывали у одесситов с разницей в три и более мячей в родных стенах (больше домашних разгромов оранжево-черные нанесли только «Карпатам» – 14) и 7 – в гостях. 6 крупных викторий «Шахтер» отпраздновал с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, 2 – с Марино Пушичем, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером и Роберто Де Дзерби.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, которым Шахтер нанес не менее 10 разгромов в УПЛ
|
КП (Д+Г)
|
Клуб
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
19 (12+7)
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
4:1 (д)
|
05.05.2024
|
3:0 (д)
|
18 (14+4)
|
Карпаты
|
07.11.1993
|
3:0 (д)
|
02.11.2019
|
3:0 (г)
|
18 (9+9)
|
Заря
|
14.11.1993
|
4:0 (г)
|
24.05.2023
|
3:0 (г)
|
15 (11+4)
|
Мариуполь
|
09.07.1997
|
5:0 (г)
|
18.09.2021
|
5:0 (д)
|
14 (9+5)
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
4:0 (д)
|
27.09.2019
|
4:0 (д)
|
12 (4+8)
|
Металлург З
|
08.08.1993
|
3:0 (г)
|
30.11.2014
|
4:0 (г)
|
12 (11+1)
|
Арсенал/ЦСКА
|
26.10.1996
|
3:0 (д)
|
27.10.2018
|
3:0 (г)
|
10 (7+3)
|
Таврия
|
23.06.1997
|
4:0 (д)
|
10.08.2013
|
4:0 (г)
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