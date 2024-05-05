Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины

«Шахтер» одержал 19-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки побили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей».

12 раз дончане выигрывали у одесситов с разницей в три и более мячей в родных стенах (больше домашних разгромов оранжево-черные нанесли только «Карпатам» – 14) и 7 – в гостях. 6 крупных викторий «Шахтер» отпраздновал с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, 2 – с Марино Пушичем, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером и Роберто Де Дзерби.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, которым Шахтер нанес не менее 10 разгромов в УПЛ