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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 22:18 | Обновлено 05 мая 2024, 23:08
1106
0

Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины

Горняки 19-й раз выиграли у «Черноморца» с крупным счетом

05 мая 2024, 22:18 | Обновлено 05 мая 2024, 23:08
1106
0
Шахтер установил новый рекорд чемпионатов Украины
ФК Шахтер

«Шахтер» одержал 19-ю крупную победу над «Черноморцем» в чемпионатах Украины. Тем самым горняки побили свой же рекорд УПЛ, установленный в матчах с «Карпатами» и «Зарей».

12 раз дончане выигрывали у одесситов с разницей в три и более мячей в родных стенах (больше домашних разгромов оранжево-черные нанесли только «Карпатам» – 14) и 7 – в гостях. 6 крупных викторий «Шахтер» отпраздновал с Мирчей Луческу, по 4 – с Валерием Яремченко и Паулу Фонсекой, 2 – с Марино Пушичем, по 1 – с Виктором Прокопенко, Берндом Шустером и Роберто Де Дзерби.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, которым Шахтер нанес не менее 10 разгромов в УПЛ

КП (Д+Г)

Клуб

Первая

Счет

Последняя

Счет

19 (12+7)

Черноморец

13.06.1993

4:1 (д)

05.05.2024

3:0 (д)

18 (14+4)

Карпаты

07.11.1993

3:0 (д)

02.11.2019

3:0 (г)

18 (9+9)

Заря

14.11.1993

4:0 (г)

24.05.2023

3:0 (г)

15 (11+4)

Мариуполь

09.07.1997

5:0 (г)

18.09.2021

5:0 (д)

14 (9+5)

Ворскла

11.06.1997

4:0 (д)

27.09.2019

4:0 (д)

12 (4+8)

Металлург З

08.08.1993

3:0 (г)

30.11.2014

4:0 (г)

12 (11+1)

Арсенал/ЦСКА

26.10.1996

3:0 (д)

27.10.2018

3:0 (г)

10 (7+3)

Таврия

23.06.1997

4:0 (д)

10.08.2013

4:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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