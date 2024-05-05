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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 21:58 | Обновлено 05 мая 2024, 22:16
157
0

Буяльский провел 350-й матч в карьере

Игра с «Колосом» стала юбилейной и для Александра Караваева

05 мая 2024, 21:58 | Обновлено 05 мая 2024, 22:16
157
0
Буяльский провел 350-й матч в карьере
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч против «Колоса» (5:0) стал 350-м в карьере 31-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 229 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 80 - в еврокубках, 22 - в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 317 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 - в составе «Говерлы».

К слову, поединок с ковалевцами оказался юбилейным и для Александра Караваева, который провел 350-й матч за украинские клубы (ЧУ – 256, КУ – 31, СК – 3, ЕК – 60). В 166 играх он защищал цвета «Зари», в 154-х - «Динамо» и в 30 - «Севастополя».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского

Матч

Дата

Ранг

Команда

Соперник

Счет

1-й

21.09.2011

КУ

Динамо

Кремень

3:2 (г)

50-й

20.09.2015

ЧУ

Динамо

Волынь

2:0 (г)

100-й

21.05.2017

ЧУ

Динамо

Заря

1:2 (д)

150-й

03.08.2018

ЧУ

Динамо

Шахтер

1:0 (д)

200-й

20.10.2019

ЧУ

Динамо

Александрия

1:0 (д)

250-й

18.03.2021

ЛЕ

Динамо

Вильярреал

0:2 (г)

300-й

27.10.2022

ЛЕ

Динамо

АЕК Л

3:3 (г)

350-й

05.05.2024

ЧУ

Динамо

Колос

5:0 (д)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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