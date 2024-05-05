Буяльский провел 350-й матч в карьере
Игра с «Колосом» стала юбилейной и для Александра Караваева
Матч против «Колоса» (5:0) стал 350-м в карьере 31-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 229 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 80 - в еврокубках, 22 - в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 317 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 - в составе «Говерлы».
К слову, поединок с ковалевцами оказался юбилейным и для Александра Караваева, который провел 350-й матч за украинские клубы (ЧУ – 256, КУ – 31, СК – 3, ЕК – 60). В 166 играх он защищал цвета «Зари», в 154-х - «Динамо» и в 30 - «Севастополя».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
21.09.2011
|
КУ
|
Динамо
|
Кремень
|
3:2 (г)
|
50-й
|
20.09.2015
|
ЧУ
|
Динамо
|
Волынь
|
2:0 (г)
|
100-й
|
21.05.2017
|
ЧУ
|
Динамо
|
Заря
|
1:2 (д)
|
150-й
|
03.08.2018
|
ЧУ
|
Динамо
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
200-й
|
20.10.2019
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия
|
1:0 (д)
|
250-й
|
18.03.2021
|
ЛЕ
|
Динамо
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
300-й
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
Динамо
|
АЕК Л
|
3:3 (г)
|
350-й
|
05.05.2024
|
ЧУ
|
Динамо
|
Колос
|
5:0 (д)
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