Буяльский провел 350-й матч в карьере

Матч против «Колоса» (5:0) стал 350-м в карьере 31-летнего капитана динамовцев Виталия Буяльского. 229 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 80 - в еврокубках, 22 - в Кубке Украины, 13 - за национальную сборную и 6 - в Суперкубке Украины. На клубном уровне Виталий 317 раз выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 - в составе «Говерлы».

К слову, поединок с ковалевцами оказался юбилейным и для Александра Караваева, который провел 350-й матч за украинские клубы (ЧУ – 256, КУ – 31, СК – 3, ЕК – 60). В 166 играх он защищал цвета «Зари», в 154-х - «Динамо» и в 30 - «Севастополя».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского