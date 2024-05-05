Динамо отпраздновало юбилейную победу в УПЛ
Киевляне стали первой командой, одержавшей 700 побед в национальном чемпионате
В матче с «Колосом» (5:0) «Динамо» одержало 700-ю победу в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 379 раз киевляне добивались успеха дома и 321 – в гостях. Динамовцы брали верх над всеми командами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. Чаще других над «Ворсклой» – 43 раза, «Мариуполем» – 39, «Черноморцем» – 38 и «Днепром» – 35.
Львиную долю викторий «Динамо» отпраздновало под руководством Валерия Лобановского – 122, Йожефа Сабо – 85, Юрия Семина – 74, Алексея Михайличенко – 67, Сергея Реброва – 66 и Мирчи Луческу – 51.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Динамо в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
07.03.1992
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Металлист
|
2:1 (д)
|
100-я
|
16.05.1996
|
Йожеф САБО
|
Нива В
|
1:0 (д)
|
200-я
|
16.07.2000
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Таврия
|
3:0 (д)
|
300-я
|
13.03.2005
|
Йожеф САБО
|
Оболонь
|
3:1 (д)
|
400-я
|
23.05.2009
|
Юрий СЕМИН
|
Львов
|
1:0 (г)
|
500-я
|
06.04.2014
|
Олег БЛОХИН
|
Металлист
|
4:2 (д)
|
600-я
|
08.12.2018
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Карпаты
|
4:0 (г)
|
700-я
|
05.05.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Колос
|
5:0 (д)
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