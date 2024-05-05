Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отпраздновало юбилейную победу в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 21:50 | Обновлено 05 мая 2024, 21:55
89
0

Динамо отпраздновало юбилейную победу в УПЛ

Киевляне стали первой командой, одержавшей 700 побед в национальном чемпионате

05 мая 2024, 21:50 | Обновлено 05 мая 2024, 21:55
89
0
Динамо отпраздновало юбилейную победу в УПЛ
ФК Динамо

В матче с «Колосом» (5:0) «Динамо» одержало 700-ю победу в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 379 раз киевляне добивались успеха дома и 321 – в гостях. Динамовцы брали верх над всеми командами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. Чаще других над «Ворсклой» – 43 раза, «Мариуполем» – 39, «Черноморцем» – 38 и «Днепром» – 35.

Львиную долю викторий «Динамо» отпраздновало под руководством Валерия Лобановского – 122, Йожефа Сабо – 85, Юрия Семина – 74, Алексея Михайличенко – 67, Сергея Реброва – 66 и Мирчи Луческу – 51.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Динамо в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-я

07.03.1992

Анатолий ПУЗАЧ

Металлист

2:1 (д)

100-я

16.05.1996

Йожеф САБО

Нива В

1:0 (д)

200-я

16.07.2000

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Таврия

3:0 (д)

300-я

13.03.2005

Йожеф САБО

Оболонь

3:1 (д)

400-я

23.05.2009

Юрий СЕМИН

Львов

1:0 (г)

500-я

06.04.2014

Олег БЛОХИН

Металлист

4:2 (д)

600-я

08.12.2018

Александр ХАЦКЕВИЧ

Карпаты

4:0 (г)

700-я

05.05.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Колос

5:0 (д)

По теме:
ВОЛОШИН: «Я играл и в центре нападения, и правого, и левого вингера»
Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере
Мишнев провел 200-й матч в чемпионатах Украины
цифры и факты Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца
Футбол | 05 мая 2024, 19:54 86
Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца
Снова разгром. Шахтер опять не имел проблем в игре против Черноморца

Команды в сезоне играли три раза и все матчи уверенно выиграли «горняки»

Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Хоккей | 05 мая 2024, 08:55 4
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ
Как прокинули Италию. Определены две команды, которые вышли в элиту ЧМ

Венгрия и Словения повысились в классе по итогам выступлений в Дивизионе 1A

Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Бокс | 05.05.2024, 07:35
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Футбол | 05.05.2024, 08:40
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Хави оценил матч с Жироной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Шахтер – Черноморец – 3:0. Горняки в погоне за чемпионством. Видеообзор
Футбол | 05.05.2024, 20:34
Шахтер – Черноморец – 3:0. Горняки в погоне за чемпионством. Видеообзор
Шахтер – Черноморец – 3:0. Горняки в погоне за чемпионством. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
04.05.2024, 23:15 1
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 38
Хоккей
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
03.05.2024, 19:12 8
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем