Динамо отпраздновало юбилейную победу в УПЛ

В матче с «Колосом» (5:0) «Динамо» одержало 700-ю победу в чемпионатах Украины, став первым клубом, достигшим этого рубежа. 379 раз киевляне добивались успеха дома и 321 – в гостях. Динамовцы брали верх над всеми командами, с которыми им довелось встречаться в УПЛ. Чаще других над «Ворсклой» – 43 раза, «Мариуполем» – 39, «Черноморцем» – 38 и «Днепром» – 35.

Львиную долю викторий «Динамо» отпраздновало под руководством Валерия Лобановского – 122, Йожефа Сабо – 85, Юрия Семина – 74, Алексея Михайличенко – 67, Сергея Реброва – 66 и Мирчи Луческу – 51.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Динамо в чемпионатах Украины