Мишнев провел 200-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ 30-летний хавбек луганчан дебютировал в ноябре 2013 года
Матч против «Полесья» (1:1) стал 200-м для 30-летнего полузащитника луганчан Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. За 9 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета двух клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь» и 45 - за «Зарю».
В «Клуб 200» Дмитрий вошел через 10 лет 157 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1). К слову, юбилей в Житомире отметил и 24-летний хавбек хозяев Александр Назаренко, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Мишнева
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
30.11.2013
|
Мариуполь
|
Металлист
|
1:1 (д)
|
50-й
|
07.04.2018
|
Мариуполь
|
Ворскла
|
0:1 (г)
|
100-й
|
09.11.2019
|
Мариуполь
|
Карпаты
|
2:2 (д)
|
150-й
|
30.10.2021
|
Мариуполь
|
Динамо
|
2:3 (д)
|
200-й
|
05.05.2024
|
Заря
|
Полесье
|
1:1 (г)
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