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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 21:16 | Обновлено 05 мая 2024, 21:35
86
0

Мишнев провел 200-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ 30-летний хавбек луганчан дебютировал в ноябре 2013 года

05 мая 2024, 21:16 | Обновлено 05 мая 2024, 21:35
86
0
Мишнев провел 200-й матч в чемпионатах Украины
ФК Заря. Дмитрий Мишнев

Матч против «Полесья» (1:1) стал 200-м для 30-летнего полузащитника луганчан Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. За 9 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета двух клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь» и 45 - за «Зарю».

В «Клуб 200» Дмитрий вошел через 10 лет 157 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1). К слову, юбилей в Житомире отметил и 24-летний хавбек хозяев Александр Назаренко, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Мишнева

Соперник

Счет

1-й

30.11.2013

Мариуполь

Металлист

1:1 (д)

50-й

07.04.2018

Мариуполь

Ворскла

0:1 (г)

100-й

09.11.2019

Мариуполь

Карпаты

2:2 (д)

150-й

30.10.2021

Мариуполь

Динамо

2:3 (д)

200-й

05.05.2024

Заря

Полесье

1:1 (г)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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