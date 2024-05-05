Мишнев провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Полесья» (1:1) стал 200-м для 30-летнего полузащитника луганчан Дмитрия Мишнева в чемпионатах Украины. За 9 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета двух клубов. 155 встреч Мишнев отыграл за «Мариуполь» и 45 - за «Зарю».

В «Клуб 200» Дмитрий вошел через 10 лет 157 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» (1:1). К слову, юбилей в Житомире отметил и 24-летний хавбек хозяев Александр Назаренко, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дмитрия Мишнева в УПЛ