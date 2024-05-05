Украина. Премьер лига05 мая 2024, 19:28 |
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ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного
Кевин реализовал пенальти на 56-й минуте
05 мая 2024, 19:28 |
941
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В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.
Игра проходит в Киевской области на стадионе «Левый берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Счет во встрече 3:0 в пользу номинальных хозяев сделал Кевин. Бразилец реализовал пенальти на 56-й минуте.
ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного
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