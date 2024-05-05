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  4. ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 19:28 |
941
0

ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного

Кевин реализовал пенальти на 56-й минуте

05 мая 2024, 19:28 |
941
0
ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного
ФК Шахтер. Кевин

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра проходит в Киевской области на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет во встрече 3:0 в пользу номинальных хозяев сделал Кевин. Бразилец реализовал пенальти на 56-й минуте.

ВИДЕО. Новичок Шахтера довел счет в матче с Черноморцем до разгромного

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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