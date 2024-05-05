ВИДЕО. Динамо уничтожает Колос. Кабаев и Волошин забили еще два гола
Команда из Ковалевки в этом сезоне еще столько не пропускала
В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
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На 68-й минуте счет в матче 4:0 сделал Владислав Кабаев, а пятый гол киевлян забил Назар Волошин.
До этого матча максимальное количество голов, которое «Колос» пропускал за один поединок этого сезона УПЛ, было три мяча.
ВИДЕО. Динамо уничтожает Колосс. Кабае и Волошин довели счет до непристойного
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