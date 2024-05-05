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  4. ВИДЕО. Динамо уничтожает Колос. Кабаев и Волошин забили еще два гола
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 17:09 |
241
0

ВИДЕО. Динамо уничтожает Колос. Кабаев и Волошин забили еще два гола

Команда из Ковалевки в этом сезоне еще столько не пропускала

05 мая 2024, 17:09 |
241
0
ВИДЕО. Динамо уничтожает Колос. Кабаев и Волошин забили еще два гола
ФК Динамо. Назар Волошин

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» Киев и «Колос».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 68-й минуте счет в матче 4:0 сделал Владислав Кабаев, а пятый гол киевлян забил Назар Волошин.

До этого матча максимальное количество голов, которое «Колос» пропускал за один поединок этого сезона УПЛ, было три мяча.

ВИДЕО. Динамо уничтожает Колосс. Кабае и Волошин довели счет до непристойного

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Владислав Кабаев Назар Волошин Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Колос Колос Ковалевка
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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