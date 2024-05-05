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Нидерланды
05 мая 2024, 16:02 |
330
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ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов

Клуб из Эйндховена завоевал свой 25-й титул в истории

05 мая 2024, 16:02 |
330
0
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСВ Эйндховен» досрочно стал чемпионом Нидерландов сезона 2023/2024. Сегодня команде Петера Боша было достаточно сыграть вничью со «Спартой» из Роттердама в матче 32-го тура, однако «ПСВ» одержал победу со счетом 4:2.

«ПСВ» на 12 баллов опережает «Фейенорд» за два тура до финиша, у клуба из Роттердама еще матч в запасе.

Это первое чемпионство «ПСВ» с сезона 2017/2018 и суммарно 25-е в истории. 6 лет назад к чемпионству клуб из Эйндховена привел экс-игрок команды, легендарный Филипп Коку.

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ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Спарта Роттердам
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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