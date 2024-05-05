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  4. ITF Осиек. Белинский завоевал третий титул в карьере
ITF
05 мая 2024, 15:36 |
144
0

ITF Осиек. Белинский завоевал третий титул в карьере

В финале украинец обыграл Милли Поличака

05 мая 2024, 15:36 |
144
0
ITF Осиек. Белинский завоевал третий титул в карьере
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF в хорватском Осиеке. В финале третий сеяный украинец в двух сетах разгромил местного теннисиста, Милли Поличака, отдав ему всего два гейма – 6:2, 6:0.

Настолько уверенной была не только победа Белинского в решающем матче. Суммарно за пять матчей на турнире украинец не отдал соперникам ни одного сета и суммарно проиграл лишь 13 геймов.

Эте первый личный титул для Белинского на турнирах ITF в нынешнем сезоне и суммарно третий в карьере.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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