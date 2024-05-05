ITF Осиек. Белинский завоевал третий титул в карьере

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF в хорватском Осиеке. В финале третий сеяный украинец в двух сетах разгромил местного теннисиста, Милли Поличака, отдав ему всего два гейма – 6:2, 6:0.

Настолько уверенной была не только победа Белинского в решающем матче. Суммарно за пять матчей на турнире украинец не отдал соперникам ни одного сета и суммарно проиграл лишь 13 геймов.

Эте первый личный титул для Белинского на турнирах ITF в нынешнем сезоне и суммарно третий в карьере.