ITF Осиек. Белинский завоевал третий титул в карьере
В финале украинец обыграл Милли Поличака
Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF в хорватском Осиеке. В финале третий сеяный украинец в двух сетах разгромил местного теннисиста, Милли Поличака, отдав ему всего два гейма – 6:2, 6:0.
Настолько уверенной была не только победа Белинского в решающем матче. Суммарно за пять матчей на турнире украинец не отдал соперникам ни одного сета и суммарно проиграл лишь 13 геймов.
Эте первый личный титул для Белинского на турнирах ITF в нынешнем сезоне и суммарно третий в карьере.
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