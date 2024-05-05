Наполи может арендовать форварда Барселоны
Витор Роке не получает необходимой игровой практики
19-летний бразильский форвард «Барселоны» Виктор Роке не получает достаточной игровой практики в каталонском клубе. По информации испанских СМИ, ближайшим летом «Барселона» может отправить Роке в аренду в другой клуб.
Интерес к Витору Роке проявляют сразу несколько клубов. Есть среди них и итальянский «Наполи», который летом, скорее всего, продаст Виктора Осимхена.
Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе текущего года. С тех пор принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
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