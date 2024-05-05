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Италия
05 мая 2024, 13:02 |
601
0

Наполи может арендовать форварда Барселоны

Витор Роке не получает необходимой игровой практики

05 мая 2024, 13:02 |
601
0
Наполи может арендовать форварда Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

19-летний бразильский форвард «Барселоны» Виктор Роке не получает достаточной игровой практики в каталонском клубе. По информации испанских СМИ, ближайшим летом «Барселона» может отправить Роке в аренду в другой клуб.

Интерес к Витору Роке проявляют сразу несколько клубов. Есть среди них и итальянский «Наполи», который летом, скорее всего, продаст Виктора Осимхена.

Роке перешел в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе текущего года. С тех пор принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

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Витор Роке Барселона Наполи аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
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