Два игрока Оболони травмировались в матче с ЛНЗ
Пострадали Карась и Косовский
Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем поединке 27-го тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ из-за повреждения не смогли принять участия игроки «Оболони» Назарий Федоривский и Владислав Приймак, которых беспокоили боли в бедре. Тем не менее, медперсонал «пивоваров» прилагает усилия, чтобы они вернулись в строй к матчу 28-го тура с «Рухом», который состоится 11 мая.
А уже в поединке с черкащанами под занавес не избежал легкого сотрясения мозга защитник Даниил Карась, а полузащитник Сергей Косовский после одного из единоборств остался без переднего зуба.
Сейчас «Оболонь» занимает 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.
Ранее главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал о победе над ЛНЗ.
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