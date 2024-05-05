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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 12:16 |
98
0

Два игрока Оболони травмировались в матче с ЛНЗ

Пострадали Карась и Косовский

05 мая 2024, 12:16 |
98
0
Два игрока Оболони травмировались в матче с ЛНЗ
ФК Оболонь. Сергей Косовский

Как стало известно Sport.ua, во вчерашнем поединке 27-го тура чемпионата УПЛ с ЛНЗ из-за повреждения не смогли принять участия игроки «Оболони» Назарий Федоривский и Владислав Приймак, которых беспокоили боли в бедре. Тем не менее, медперсонал «пивоваров» прилагает усилия, чтобы они вернулись в строй к матчу 28-го тура с «Рухом», который состоится 11 мая.

А уже в поединке с черкащанами под занавес не избежал легкого сотрясения мозга защитник Даниил Карась, а полузащитник Сергей Косовский после одного из единоборств остался без переднего зуба.

Сейчас «Оболонь» занимает 13-е место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.

Ранее главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко рассказал о победе над ЛНЗ.

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Оболонь Киев травма Даниил Карась Сергей Косовский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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