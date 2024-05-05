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Италия
05 мая 2024, 11:45 |
309
0

Наполи может подписать капитана Милана

Давиде Калабрия отправится в Неаполь вместе со Стефано Пиоли

05 мая 2024, 11:45 |
309
0
Наполи может подписать капитана Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Калабрия

Капитан «Милана» Давиде Калабрия во время летнего трансферного окна может перейти в «Наполи». Об этом сообщает Rai Sport.

Нынешний главный тренер «Милана» Стефано Пиоли летом, скорее всего, возглавит «Наполи», и хочет видеть в своей новой команде Калабрию. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов удовлетворить такой запрос Пиоли.

Задачу для «Наполи» может упростить тот факт, что Калабрия недавно отклонил предложение нового контракта от «Милана». Нынешнее соглашение истекает летом 2025 года.

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Давиде Калабрия Милан Наполи трансферы трансферы Серии A Стефано Пиоли
Олег Дидух Источник: RAI Sport
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