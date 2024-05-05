Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала в Мадриде
5 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).
Время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 6-й матч теннисистов, канадец выиграл один раз.
Оже-Альяссим впервые пробился в финал Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.
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