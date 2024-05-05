Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).

Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-й матч теннисистов, канадец выиграл один раз.

Оже-Альяссим впервые пробился в финал Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА