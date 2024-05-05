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  4. Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
05 мая 2024, 11:18 |
10
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Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Мадриде

05 мая 2024, 11:18 |
10
0
Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

5 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).

Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-й матч теннисистов, канадец выиграл один раз.

Оже-Альяссим впервые пробился в финал Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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