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  4. 36-летний Месси впервые в карьере набрал 6 очков по системе гол+пас
Major League Soccer
05 мая 2024, 11:05 | Обновлено 05 мая 2024, 11:06
268
0

36-летний Месси впервые в карьере набрал 6 очков по системе гол+пас

Заявка на 9-й «Золотой мяч»?

05 мая 2024, 11:05 | Обновлено 05 мая 2024, 11:06
268
0
36-летний Месси впервые в карьере набрал 6 очков по системе гол+пас
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский легионер клуба «Интер Майами» Лионель Месси в матче 12-го тура Major League Soccer записал в свой актив сразу 5 результативных передач и один гол в противостоянии с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

Месси стал первым игроком в истории MLS, которой отличился пятью ассистами в одном матче и набрал 6 очков по системе «гол+пас» .

Для самого Лионеля шесть результативных действий за матч – лучший показатель на профессиональном уровне. На данный момент он набрал 1200 очков по системе «гол+пас» за 1058 матчей в карьере.

Отметим, что в 2012-м Месси стал первым игроком в истории, сумевшим забить пять голов в одном матче Лиги чемпионов.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами
Владимир Клепач Источник: Opta
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