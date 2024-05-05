36-летний Месси впервые в карьере набрал 6 очков по системе гол+пас

Аргентинский легионер клуба «Интер Майами» Лионель Месси в матче 12-го тура Major League Soccer записал в свой актив сразу 5 результативных передач и один гол в противостоянии с «Нью-Йорк Ред Буллз» (6:2).

Месси стал первым игроком в истории MLS, которой отличился пятью ассистами в одном матче и набрал 6 очков по системе «гол+пас» .

Для самого Лионеля шесть результативных действий за матч – лучший показатель на профессиональном уровне. На данный момент он набрал 1200 очков по системе «гол+пас» за 1058 матчей в карьере.

Отметим, что в 2012-м Месси стал первым игроком в истории, сумевшим забить пять голов в одном матче Лиги чемпионов.