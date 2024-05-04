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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 14:19 | Обновлено 04 мая 2024, 15:29
164
0

Оболонь – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Матч 27-го тура УПЛ начнется в 15:30

04 мая 2024, 14:19 | Обновлено 04 мая 2024, 15:29
164
0
Оболонь – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Оболонь-Арена

Сегодня, 4 мая, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Олега Дулуба на матч:

«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Черненко, Мединский, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.

ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк, Рыбалка, Бойко, Яшари, Пасич, Прядун, Молло.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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