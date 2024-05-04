Оболонь – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Матч 27-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 4 мая, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет черкасский ЛНЗ. Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 7-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Олега Дулуба на матч:
«Оболонь»: Кичак, Осман, Дубко, Карась, Лукьянчук, Черненко, Мединский, Мороз, Чернов, Тарануха, Краснопир.
ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху, Каплиенко, Стасюк, Рыбалка, Бойко, Яшари, Пасич, Прядун, Молло.
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