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  4. Александрия – Рух. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 11:48 |
149
0

Александрия – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 27-го тура УПЛ начнется в 13:00

04 мая 2024, 11:48 |
149
0
Александрия – Рух. Стали известны стартовые составы
Стадион Ника

Сегодня, 4 мая, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 12-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Виталия Пономарева на матч:

«Александрия»: Шевченко, Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Копина, Смирный, Костышин, Михайленко.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Федор, Карабин.

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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