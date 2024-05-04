Александрия – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 мая, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 12-е и 5-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Виталия Пономарева на матч:

«Александрия»: Шевченко, Кравченко, Ковалец, Калитвинцев, Скорко, Мартынюк, Калюжный, Копина, Смирный, Костышин, Михайленко.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Федор, Карабин.