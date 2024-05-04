Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Должны брать максимум очков в конце чемпионата»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Андриевский поделился ожиданиями от заключительных туров Украинской Премьер-лиги 2023/24.

– Ты не играл в предыдущем матче с «Вересом». Как бы оценил игру команды?

– В общем, игра понравилась. Победили 3:0, не пропустили. Да, было тяжело, поскольку соперник оборонялся всей командой, то с моментами не складывалось. Но, в принципе, задачу выполнили.

– В такой ситуации важно забить первый гол, что заставит соперника открываться?

– Да, именно так. Тогда у нас появляются свободные зоны, и тогда немного легче становится. Так и получилось, после первого мы забили второй и третий, в итоге одержав победу.

– В последнее время ты выходишь в основном составе, но пропустил последний матч. В чем причина?

– Это было решение тренера. С состоянием здоровья, слава Богу, все хорошо.

– Наблюдая со скамейки запасных, нервничаешь больше?

– Да, на поле не так чувствуется волнение. Когда ты выходишь в составе, то определенный мандраж присутствует перед матчем, а уже в игре оно исчезает.

– Чемпионат Украины на финишной прямой. Чего ожидаешь от завершающих туров?

– Только побед. Мы должны брать максимум и рассчитываем только на чемпионство.

– Судьба чемпионства будет решаться в противостоянии с «Шахтером»?

– Важен каждый матч – и с «Шахтером», и с «Колосом».

– Следующий матч как раз с ковалевцами. Что думаешь о будущем сопернике, чем запомнился предыдущий матч с ними?

– Очень хороший подбор футболистов, хорошо играют в защите. Насколько я помню, они пропустили меньше всех команд. Поэтому ждем сложную игру, поэтому настраиваемся серьезно на этот поединок.

– Что надо сделать, чтобы не было неприятных сюрпризов, как в первом круге, когда сыграли вничью 1:1?

– Тренерский штаб обязательно расскажет нам, как нужно действовать, чтобы избежать прежних ошибок. Если будем выполнять установку, то все получится.

– У «Колоса» много ничьих в нынешнем сезоне...

– Да, они мало пропускают, но также немного забивают. Отсюда и такие результаты.

– Расскажи о сегодняшней тренировке: как она прошла, чем занимались?

– Игровые упражнения, как всегда, готовимся к матчу с «Колосом». Нагрузки небольшие, поскольку позавчера был матч, а уже послезавтра – следующий.

– Учитывая, что играете дважды в неделю, вносятся какие-то коррективы в подготовку?

– Да, конечно, нагрузки значительно меньше, чем когда мы играем один раз в неделю. Тренировки в целом чисто для эмоций, плюс занимаемся тактически.

– Когда команда побеждает, то настроение и без этого хорошее в коллективе?

– Конечно. Все довольны и атмосфера очень хорошая.