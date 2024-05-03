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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 20:43 | Обновлено 03 мая 2024, 21:01
174
0

Забив 5 голов в 6 матчах. Назван лучший футболист Шахтера в апреле

Нападник Данило Сікан визнаний найкращим футболістом «гірників» за місяць

03 мая 2024, 20:43 | Обновлено 03 мая 2024, 21:01
174
0
Забив 5 голов в 6 матчах. Назван лучший футболист Шахтера в апреле
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий Даниил Сикан признан лучшим футболистом «Шахтера» в апреле.

На официальных страницах клуба в соцсетях в пользу 23-летнего форварда «горняков» высказались 5013 болельщиков (47% опрошенных).

Второе место по результатам голосования занял бразильский вингер «оранжево-черных» Кевин (3173 балла).

В список лучших вошли и нападающий Лассина Траоре (1301) и полузащитник Артем Бондаренко (1068). Всего в опросе приняли участие 10555 подписчиков.

В апреле Даниил Сикан сыграл во всех 6 матчах «Шахтера» и отличился 5 голами. Он забивал по одному мячу в поединках с «Черноморцем» (4:1) в КУ и «Ворсклой» (1:0), «Зарей» (3:1), «Зарей» (2:1), ЛНЗ (3:0) в УПЛ. Сейчас это самый результативный футболист команды в текущем сезоне, на его счету уже 14 голов и 4 ассиста.

В качестве победителя ежемесячных голосований Даниил Сикан стал претендентом на звание лучшего игрока года в «Шахтере».

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Шахтер Донецк Даниил Сикан лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кевин (Шахтер) Лассина Траоре Артем Бондаренко
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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