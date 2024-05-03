Известны все соперники Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024
В начале июня команда Доменико Тедеско сыграет два спарринга
Сборная Украины в групповом раунде Евро-2024 будет выступать в группе Е вместе с командами Бельгии, Румынии и Словакии.
Известно, что бельгийцы, которых тренирует Доменико Тедеско, до встречи с украинцами точно сыграют четыре матча.
Программа матчей сборной Бельгии
05.06. Бельгия – Черногория. Товарищеский матч. Брюссель. Стадион короля Бодуэна. 21:30
08.06. Бельгия – Люксембург. Товарищеский матч. Брюссель. Стадион короля Бодуэна. 21:00
17.06. Бельгия – Словакия. Евро-2024. Франкфурт-на-Майне. «Франкфуртштадион». 19:00
22.06. Бельгия – Румыния. Евро-2024. Кельн. «Штадион Кельн». 19:00
Время начала матчей – киевское.
Отметим, что сборные Украины и Бельгии сыграют в групповом раунде Евро-2024 26 июня. Матч состоится в Штутгарте на «Арене Штутгарт». Начало встречи – в 19:00.
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