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Чемпионат Европы
03 мая 2024, 16:58 |
589
0

Известны все соперники Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024

В начале июня команда Доменико Тедеско сыграет два спарринга

03 мая 2024, 16:58 |
589
0
Известны все соперники Бельгии перед матчем с Украиной на Евро-2024
УЕФА

Сборная Украины в групповом раунде Евро-2024 будет выступать в группе Е вместе с командами Бельгии, Румынии и Словакии.

Известно, что бельгийцы, которых тренирует Доменико Тедеско, до встречи с украинцами точно сыграют четыре матча.

Программа матчей сборной Бельгии

05.06. Бельгия – Черногория. Товарищеский матч. Брюссель. Стадион короля Бодуэна. 21:30

08.06. Бельгия – Люксембург. Товарищеский матч. Брюссель. Стадион короля Бодуэна. 21:00

17.06. Бельгия – Словакия. Евро-2024. Франкфурт-на-Майне. «Франкфуртштадион». 19:00

22.06. Бельгия – Румыния. Евро-2024. Кельн. «Штадион Кельн». 19:00

Время начала матчей – киевское.

Отметим, что сборные Украины и Бельгии сыграют в групповом раунде Евро-2024 26 июня. Матч состоится в Штутгарте на «Арене Штутгарт». Начало встречи – в 19:00.

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сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Доменико Тедеско товарищеские матчи
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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