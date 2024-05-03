ЛЕОНЕНКО: «Еще одна отговорка: Металлист 1925 – не клуб Скрипника»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил тренерский уровень коуча харьковского «Металлиста 1925» Виктора Скрипника:

«Скрипник уже показал, что является хорошим тренером в «Ворскле», где не было хороших футболистов, но он сделал приличную команду. В «Металлисте 1925» проблема одна, она заключается в покупке футболистов. Еще одна отговорка, что это просто не его клуб. Тем более, сейчас негде купить футболистов, лучшие уедут в Польшу».

Ранее Виктор Леоненко оценил возможность возвращения Александра Хацкевича в УПЛ.