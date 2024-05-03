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  4. ЛЕОНЕНКО: «Еще одна отговорка: Металлист 1925 – не клуб Скрипника»
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 16:53 |
1028
0

ЛЕОНЕНКО: «Еще одна отговорка: Металлист 1925 – не клуб Скрипника»

Бывший нападающий «Динамо» оценил тренерский уровень Виктора Скрипника

03 мая 2024, 16:53 |
1028
0
ЛЕОНЕНКО: «Еще одна отговорка: Металлист 1925 – не клуб Скрипника»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил тренерский уровень коуча харьковского «Металлиста 1925» Виктора Скрипника:

«Скрипник уже показал, что является хорошим тренером в «Ворскле», где не было хороших футболистов, но он сделал приличную команду. В «Металлисте 1925» проблема одна, она заключается в покупке футболистов. Еще одна отговорка, что это просто не его клуб. Тем более, сейчас негде купить футболистов, лучшие уедут в Польшу».

Ранее Виктор Леоненко оценил возможность возвращения Александра Хацкевича в УПЛ.

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Виктор Леоненко Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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