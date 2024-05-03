Кирилл СИГЕЕВ: «Рух – молодая и амбициозная команда»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Сигеев поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– Далее вас ждет «Рух», который имеет шансы на еврокубки. О них можно услышать много хороших отзывов. Что «Александрия» может предложить сопернику, который тоже имеет свой стиль игры?

– Да, «Рух» – молодая и амбициозная команда, но мы не будем отходить от собственного стиля, поэтому это будет интересная игра с двумя атакующими коллективами. Очень хочется верить, что три очка с «Рухом» придадут уверенности нашей команде и докажут болельщикам, что мы можем не только играть в хороший футбол, но и добывать результат.

– Приближается концовка чемпионата. Кого из соперников можешь выделить в целом?

– Ну вот как раз «Рух» – с ними приятно играть. Они и сами играют, и тебе дают. Всегда куча моментов, никто не закрывается. «Шахтер» после смены тренера команда по-другому заиграл.

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.