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  4. Леоненко рассказал, может ли Хацкевич возглавить Шахтер
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 16:28 |
152
0

Леоненко рассказал, может ли Хацкевич возглавить Шахтер

Бывший нападающий «Динамо» оценил возможность возвращения белорусского тренера в УПЛ

03 мая 2024, 16:28 |
152
0
Леоненко рассказал, может ли Хацкевич возглавить Шахтер
Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко оценил возможность возвращения белорусского футбольного специалиста Александра Хацкевича в Украинскую Премьер-лигу:

– Нужно ли Хацкевичу возвращаться в Украину?

– Насколько я знаю, пока что он не может уехать, потому что делает паспорт. Ну а почему ему не возглавить клуб в УПЛ? Он взял в Польше хрень, но даже туда пытался пристроить украинцев. После «Динамо» он может возглавить в Украине любой клуб, кроме «Шахтера». В «Шахтер» Хацкевич не пойдет даже если его туда охрана насильно привезет, потому что он динамовец. Посмотрим, кто еще в «Колосе» и «Полесье» будет тренером. Я бы на месте Буткевича Толика Бессмертного забрал бы в «Полесье», и результаты уже были бы видны. Бессмертный – очень серьезный специалист.

Ранее Виктор Леоненко рассказал, стоит ли Николай Шапаренко 300 миллионов евро.

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Александр Хацкевич Виктор Леоненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Анатолий Бессмертный Полесье Житомир Колос Ковалевка Геннадий Буткевич
Дмитро Вербинський Источник: FanDay
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