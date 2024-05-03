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  4. Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
03 мая 2024, 15:41 |
27
0

Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Мадриде

03 мая 2024, 15:41 |
27
0
Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

30 апреля состоится полуфинальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и чех Иржи Легечки (№31 ATP). Время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-й матч теннисистов, первый выиграл чех.

В финале победитель встречи сразится против Тэйлора Фритца (№13 ATP) или Андрея Рублева (№8 ATP).

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ATP Мадрид смотреть онлайн Иржи Легечка Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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