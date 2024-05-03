Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля состоится полуфинальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде, в котором сыграют канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и чех Иржи Легечки (№31 ATP). Время начала поединка – не ранее 21:00 по Киеву.

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Это будет 2-й матч теннисистов, первый выиграл чех.

В финале победитель встречи сразится против Тэйлора Фритца (№13 ATP) или Андрея Рублева (№8 ATP).

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