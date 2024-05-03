ФОТО. Милевский провел медиафутбольную пресс-конференцию
Артём стал игроком клуба IGNIS
В среду, 1 мая 2024 года, состоялась первая пресс-конференция медиафутбольного клуба IGNIS с участием бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского.
Интересно, что пресс-конференцию посетили представители медиафутбольного львовского клуба «Рух». Они пришли на мероприятие в халатах, сделав отсылку на поступок Артема Милевского, который в свое время он пришел на презентацию нового главного тренера «Динамо» Олега Блохина в халате.
ФОТО. Милевский провел медиафутбольную пресс-конференцию
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