В среду, 1 мая 2024 года, состоялась первая пресс-конференция медиафутбольного клуба IGNIS с участием бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артема Милевского.

Интересно, что пресс-конференцию посетили представители медиафутбольного львовского клуба «Рух». Они пришли на мероприятие в халатах, сделав отсылку на поступок Артема Милевского, который в свое время он пришел на презентацию нового главного тренера «Динамо» Олега Блохина в халате.

ФОТО. Милевский провел медиафутбольную пресс-конференцию