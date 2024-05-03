Кирилл СИГЕЕВ: «Мы заслуживали победить Колос»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Сигеев прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

– Безвыигрышная серия «Александрии» продолжается. Твое резюме по матчу с «Колосом»?

– Я считаю, что первый тайм был полностью под нашим контролем, имели неплохой контроль мяча, но не удалось воплотить его в опасные моменты, а уже во втором тайме была более равная игра, где по пару моментов имели что мы, что хозяева – «Колос».

– Игра была не очень щедрой на моменты. Ничья – закономерный результат?

– Мы имели немного больше моментов, поэтому больше заслуживали победы.

– На чем тренерский штаб делал акцент при разборе?

– При разборе знали, что «Колос» умеет очень хорошо защищаться и выбегать в контратаки, тренерский штаб акцентировал больше внимания на этом, но нам более важно отталкиваться от своей игры.

– Как внутри команды воспринимают последние результаты?

– Конечно, все расстроены, ведь каждый хочет побеждать, но есть еще четыре игры и будем стараться добиться наилучшего результата в этих матчах. Все сконцентрированы, стремятся к победам.