Богдан СЛЮБИК: «Александрия хочет и может хорошо атаковать»

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Награда лучшему игроку марта? Это неожиданно, но приятно, что болельщики выбрали меня. Я благодарен за такую поддержку, это очень ценно для меня.

Впереди у нас матч против очень хорошего соперника – «Александрии». Это команда, которая хочет и может хорошо атаковать. Их игроки умеют использовать свои моменты и контролировать игру.

«Рух» сейчас настроен на победу в каждом матче. Для этого нам необходимо играть в тот футбол, который пропагандирует команда и не отступать от своих принципов. Каждый из нас будет делать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат, ведь мы хотим попасть в еврокубки».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.