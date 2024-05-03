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  4. Богдан СЛЮБИК: «Александрия хочет и может хорошо атаковать»
Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 14:35 |
55
0

Богдан СЛЮБИК: «Александрия хочет и может хорошо атаковать»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Александрией»

03 мая 2024, 14:35 |
55
0
Богдан СЛЮБИК: «Александрия хочет и может хорошо атаковать»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик поделился ожиданиями от матча 27-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Награда лучшему игроку марта? Это неожиданно, но приятно, что болельщики выбрали меня. Я благодарен за такую поддержку, это очень ценно для меня.

Впереди у нас матч против очень хорошего соперника – «Александрии». Это команда, которая хочет и может хорошо атаковать. Их игроки умеют использовать свои моменты и контролировать игру.

«Рух» сейчас настроен на победу в каждом матче. Для этого нам необходимо играть в тот футбол, который пропагандирует команда и не отступать от своих принципов. Каждый из нас будет делать все от себя зависящее, чтобы получить положительный результат, ведь мы хотим попасть в еврокубки».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 4 мая в 13:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Богдан Слюбик
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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