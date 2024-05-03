ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

В пятницу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – РБ Лейпциг

5.59 – 5.33 – 1.54

21:45 Торино – Болонья

2.94 – 3.05 – 2.88

22:00 Лутон Таун – Эвертон

2.63 – 3.80 – 2.69

22:00 Хетафе – Атлетик

3.72 – 3.27 – 2.27