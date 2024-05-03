Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Другие новости
03 мая 2024, 02:48 |
21
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

Важные события во всех видах спорта

03 мая 2024, 02:48 |
21
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Хоффенхайм – РБ Лейпциг

Favbet 5.59 – 5.33 – 1.54

21:45 Торино – Болонья

Favbet 2.94 – 3.05 – 2.88

22:00 Лутон Таун – Эвертон

Favbet 2.63 – 3.80 – 2.69

22:00 Хетафе – Атлетик

Favbet 3.72 – 3.27 – 2.27

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Футбол | 02 мая 2024, 06:40 59
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?
Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?

Уже известны все 5 клубов: Байер, Бавария, Штутгарт, РБ Лейпциг, Боруссия Д

Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Футбол | 02 мая 2024, 21:03 4
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал
Именитый клуб АПЛ с украинцем в составе хочет убедить Лунина покинуть Реал

«Челси» хочет подписать украинского голкипера

Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.05.2024, 00:37
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
Футбол | 02.05.2024, 23:36
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
АПЛ. Челси обыграл Тоттенхэм, Мудрик отыграл 75 минут
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Теннис | 02.05.2024, 18:31
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
01.05.2024, 22:26 2
Теннис
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
02.05.2024, 10:00 7
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах
02.05.2024, 06:20 7
Футбол
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 2
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 7
Футбол
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
01.05.2024, 21:01 2
Футбол
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
02.05.2024, 04:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем